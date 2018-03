Emirates: con Flydubai aumenta voli con Sicilia

Roma, 21 mar. (AdnKronos) – I viaggiatori in Sicilia saranno presto in grado di collegarsi senza interruzioni con i voli Emirates all’interno della sua rete globale grazie alla partnership della compagnia aerea con Flydubai, che inizierà un servizio giornaliero tra Dubai e Catania dal 13 giugno 2018. La compagnia opererà un volo Boeing 737 sulla tratta, con 156 posti in Economy Class e 10 in Business Class. I clienti provenienti dalla Sicilia in viaggio da Catania a Dubai con Flydubai, potranno facilmente essere connessi con voli Emirates verso destinazioni quali Johannesburg, Dhaka, Adelaide, Bangkok, Hong Kong, Melbourne, Sydney, Singapore e altri.

I clienti possono prenotare l’intero viaggio su Emirates e Flydubai e viaggiare con un unico biglietto. Il volo FZ 767 partirà da Catania alle 13.15 e arriverà a Dubai alle 21.05, prima dei voli Emirates in partenza per queste destinazioni. Il volo di ritorno, FZ 767, partirà da Dubai alle 8.10 e arriverà a Catania alle 12.15, offrendo inoltre collegamenti senza interruzioni ai passeggeri in volo verso Catania con flydubai tramite voli Emirates, soprattutto da destinazioni in Asia e Australia.