Ema: parere legale Cde, procedura nuova sede viola diritto comunitario

Milano, 9 mar. (AdnKronos) – La scelta della nuova sede dell’Ema “è in contrasto con le prerogative del Parlamento europeo in quanto co-legislatore nel contesto della procedura legislativa ordinaria”, inoltre, “la procedura seguita per la selezione” del nuovo quartier generale dell’Agenzia europea del farmaco “è in violazione della normativa dell’Ue”.

E’ il parere legale di Takis Tridimas, professore di diritto europeo e direttore del Centro di diritto europeo al King’s College di Londra e professore al College of Europe di Bruges, che rappresenta soggetti pubblici e privati a sostegno della candidatura di Milano, in accordo con il Comune di Milano e con il governo italiano.

In particolare si tratta di Confindustria, Federchimica, Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Assolombarda, Fondazione Milano Expo 2015 e Federalimentare che “hanno ritenuto opportuno ottenere un parere legale, da un esperto illustre e indipendente, sulla legittimità della procedura” seguita per identificare la nuova sede dell’Agenzia.