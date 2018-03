Ema: parere legale Cde, procedura nuova sede viola diritto comunitario (2)

(AdnKronos) – “Particolare attenzione – si sottolinea – è stata posta alla questione relativa all’attuazione della procedura di co-decisione, tenendo in considerazione una sua presunta violazione non essendo il Parlamento europeo stato debitamente coinvolto in tale procedura ed essendo stato convocato dalla Commissione per ratificare una decisione già presa”. Una copia del parere legale è stata fornita ai membri del Parlamento europeo coinvolti nelle prossime votazioni per la loro valutazione.

La decisione di assegnare ad Amsterdam la sede post Brexit è stata contestata sia dal governo che dal Comune di Milano davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Inoltre, diversi membri del Parlamento europeo, si sostiene nella nota, hanno sollevato la questione della presunta violazione delle competenze e delle prerogative del Parlamento europeo, non avendo partecipato alla procedura di selezione della nuova sede dell’agenzia.