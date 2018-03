Ema: Comune Milano, soddisfatti per iniziative istituzioni Ue

Milano, 8 mar. (AdnKronos) – Il Comune di Milano esprime “la propria soddisfazione per le iniziative che le istituzioni europee stanno assumendo e conferma il proprio impegno affinché il trasferimento della sede dell’Ema avvenga nel rispetto delle regole e degli interessi dei cittadini europei”. E’ quanto si spiega dal Comune di Milano dopo che il Tribunale europeo, accogliendo la richiesta del Comune, ha trasferito i due giudizi, di annullamento e di urgenza, alla Corte di Giustizia dell’Ue, dove già pende il ricorso del governo italiano.

“Proseguono quindi, diversamente da quanto aveva chiesto il Consiglio al Tribunale nei propri atti, le iniziative giudiziarie del Comune di Milano, che ora potrà far valere, insieme al governo italiano, le proprie ragioni dinanzi al massimo Giudice europeo”, si sottolinea da Palazzo Marino. Ieri, inoltre, è stata accolta la richiesta del Comune di accesso agli atti da parte della Commissione europea, che ha fornito documentazione utile per gli stessi giudizi.