Elezioni: Scoma (Fi), Sud dovrà essere priorità nuovo governo

Palermo, 7 mar. (AdnKronos) – “Il centro sud dovrà essere una delle prime priorità che dovrà intestarsi il nuovo governo”. A dirlo è il deputato e vice commissario di Forza Italia in Sicilia Francesco Scoma secondo cui “per fare ripartire l’Italia deve ripartire il mezzogiorno che sconta l’immobilismo dei governi Monti, Renzi e Gentiloni a cui si aggiunge, per la Sicilia, il ‘nulla’ del governo Crocetta a targa PD”.

Per il deputato azzurro, “il meridione è stato letteralmente abbandonato e ha estrema necessità di riprendere ossigeno senza bonus vari e redditi di cittadinanza, ma incentivando le piccole e medie imprese, praticando quegli sgravi fiscali necessari per rimetterli nei binari giusti della competitività. In questa maniera si innescherà quel virtuosismo che permetterà di creare nuovi e veri posti di lavoro a tempo indeterminato ai quali dovranno essere inclusi tutti quei lavoratori cinquantenni esodati che si ritrovano senza lavoro e senza pensione”. Scoma ha poi posto l’accento sulla necessità dei collegamenti viari “indispensabili per rimettere in moto l’economia. Il meridione ha bisogno dell’alta velocità, ha l’esigenza di avere tutte quelle infrastrutture necessarie per ripartire e innescare la rinascita del Paese”.