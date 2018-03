Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “I miei sentimenti sono chiari, è un momento difficile, difficile”, ma “non c’è nulla di irrimediabile in politica, c’è sempre un futuro. Non tutto è irrimediabilmente compromesso”. Lo afferma Romano Prodi, in un’intervista a ‘La Repubblica’.

“Dico che ci sono, nel senso -assicura- che seguo con tanta attenzione e partecipazione questo momento così difficile”.