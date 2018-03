Elezioni: Prestigiacomo (Fi), no a Sud fannullone, a M5s voto di protesta

Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – “Sta passando su molti media e nelle analisi di alcuni politici una lettura ‘sociologica’ del voto di domenica che trovo sbagliata nella sostanza, ingiusta e anti meridionalista nei toni. Mi riferisco a chi dice che al nord ha vinto il centrodestra per la flat tax e al sud i grillini per il reddito di cittadinanza. Chi racconta così l’esito delle elezioni di fatto omologa tutto il sud in un popolo di fannulloni che vogliono essere pagati per non lavorare”. A dirlo è Stefania Prestigiacomo di Forza Italia, per la quale “i Cinque stelle hanno vinto, con le percentuali bulgare che conosciamo, non per una adesione diffusa al loro programma, non per la chimera del reddito di cittadinanza”.

“Il voto grillino al sud, massacrato dagli ultimi cinque anni di governi nazionali e regionali di sinistra -assicura l’azzurra-, è stato un voto di protesta secco, senza se e senza ma. E senza nemmeno conoscere candidati e contenuti della politica dei pentastellati. E’ stato il voto di chi ha messo nello stesso calderone tutta la politica e tutti i politici e ha espresso il ‘vaffa’ generico nel suo contenitore naturale: il movimento di Grillo. Ignorare questo dato di fatto, questa condizione di disperazione e di rigetto della politica, che chi vive al sud conosce perfettamente, significa non capire cosa è successo da Roma in giù -conclude-. Significa cercare attenuanti, scuse, motivazioni di comodo e sbrigative per un risultato elettorale che, invece, deve spingerci tutti a una riflessione profonda”.