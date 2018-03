Elezioni: pienone eletti M5S, ma 11 della ‘vecchia guardia’ restano fuori

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Trecentotré eletti tra Camera e Senato. Ma nonostante l’en plein di seggi conquistati dal M5S, undici parlamentari della ‘vecchia guardia’ grillina non rientreranno in Parlamento. Non l’hanno infatti spuntata alle urne Giorgio Sorial, il deputato finito al centro delle polemiche per aver dato del ‘boia’ al Presidente emerito Giorgio Napolitano, e Tatiana Basilio, anche lei nota alle cronache per un post – a suo dire ironico – sull’esistenza delle sirene: entrambi erano candidati nel listino proporzionale, collegio di Brescia. Sorial, artefice dell’incontro tra Luigi Di Maio e Lorenzo Fioramonti, aveva tentato anche la sfida dell’uninominale, senza tuttavia spuntarla.

Resta senza seggio anche Michele Dell’Orco, candidato al collegio uninominale di Sassuolo, un passato da capogruppo a Montecitorio. E Mirko Busto, candidato in Piemonte dietro Davide Crippa. Sempre alla Camera sono fuori Cosimo Petraroli, di Varese, e Paolo Bernini, il volto più ‘animalista’ dei 5 Stelle, vegano convinto ma soprattutto noto per la teoria complottista del microchip sotto pelle negli Usa.

Al Senato restano fuori il brianzolo Bruno Marton, il senatore no-Tav Marco Scibona, la senatrice toscana Sara Paglini. Senza seggio anche il deputato veneziano Emanuele Cozzolino e la senatrice bolognese Elisa Bulgarelli, entrambi finiti nella ‘rimborsopoli’ M5S e in attesa del verdetto del collegio dei probiviri grillini.