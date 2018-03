Elezioni: partigiani dem, in Sicilia risultato peggiore solo nel ’92

Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – “Per trovare un risultato peggiore, in Sicilia, a quello di domenica 4 marzo dobbiamo risalire al 1992 quando nel nostro simbolo c’era ancora la falce e martello”. E’ così che Antonio Rubino, esponente dei partigiani dem, in una conferenza stampa nella sede di Palermo del Pd siciliano, commenta la debacle del partito alle Politiche.

Distribuito alla stampa, un foglio con il resoconto degli ultimi risultati elettorali del Pd nell’isola, in particolare quelli al Senato “perché – sottolinea Rubino – storicamente sono migliori e abbiamo voluto essere generosi”. In Sicilia il Pd si attesta all’11,6% “dato paragonabile solo con quello ottenuto dai Democratici di Sinistra nel 2006: 11,8%. Nel 2008 con Veltroni abbiamo ottenuto il 25,5% e nel 2013 il 18,5%”. Non lascia spazio ad interpretazioni neanche il numero di seggi ottenuti. “Passiamo dai 25 eletti, fra Camera e Senato, del 2013 ai sei eletti nel 2018” sottolinea Rubino.