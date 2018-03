Elezioni: M5S Veneto, risultato straordinario, ora avanti tutta con testa, cuore e umiltà

Venezia, 6 mar. (AdnKronos) – ‘Risultato straordinario, ora avanti tutta con testa, cuore e umiltà”, lo sottolinea, in una nota Il Movimento 5 Stelle che precisa “abbiamo ottenuto in Veneto un risultato straordinario: è la seconda forza politica in Veneto e in molte zone i voti che i cittadini hanno espresso per il M5S raggiungono percentuali altissime”.

“A Venezia il M5S è prima forza politica con il 27,5%. A Chioggia, dove l’Amministrazione è a 5 Stelle, abbiamo fatto il 32,5% e a Marghera, dove abbiamo seguito le vicende del porto e dell’inquinamento, abbiamo fatto addirittura il 39%”, spiega.

“A questo va aggiunto il risultato dei candidati nei collegi uninominali: persone della società civile, che fino al giorno della presentazione delle liste erano poco conosciute e potevano contare solo sulla propria straordinaria preparazione, hanno ottenuto grandi consensi in tutti i collegi. E questo segna l’inizio di un nuovo percorso politico in Veneto”, spiega il M5S.