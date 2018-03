Elezioni: M5S Veneto, risultato straordinario, ora avanti tutta con testa, cuore e umiltà (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Abbiamo portato alle urne moltissimi cittadini che non votavano da molto tempo. Persone che, nauseate dalla vecchia politica, avevano scelto di non esercitare più il proprio diritto al voto. Grazie a noi quello dell’astensione non è più il primo partito. Anche questo è un risultato straordinario, che è arrivato grazie al lavoro sul territorio che i nostri candidati, gli attivisti e i simpatizzanti del Movimento hanno portato avanti in queste settimane”, continua.

“I veneti hanno deciso di alzare la testa: temi come i Pfas, il disastro delle banche venete, le grandi opere inutili e l’inquinamento hanno convinto i cittadini che è arrivato il momento di cambiare – conclude il M5S – Per tutti questi motivi vogliamo ringraziare i cittadini che hanno voluto credere fortemente nel cambiamento proposto dal nostro programma, e che hanno affidato il loro futuro ai nostri candidati. Ora avanti tutta, con testa, cuore e umiltà”.