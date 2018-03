Elezioni: M5S Milano, scarso rispetto da consiglieri eletti che non si dimettono

Milano, 6 mar. (AdnKronos) – “Scarso rispetto del ruolo e dei cittadini” dimostrano quei consiglieri comunali eletti in Parlamento che non si dimettono. E’ la denuncia del capogruppo M5S in Comune di Milano, Gianluca Corrado. “Ci risulta che in molti, tra cui Sardone, Comazzi, Parisi, Bastoni, Morelli e Palmeri, che hanno conquistato un nuovo seggio -di certo più remunerativo rispetto a quello che occupano a Palazzo Marino- non avrebbero alcuna intenzione di lasciare il posto di consigliere”, dice.

Corrado si augura “aver capito male o che decidano di cambiare idea, atteso che si tratterebbe di un atteggiamento estremamente scorretto nei confronti dei cittadini e poco rispettoso dello stesso Consiglio”.