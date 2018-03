Elezioni: Ist.Cattaneo, boom M5S? Reddito cittadinanza e svolta moderata

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – Nel voto di domenica il M5s ha aumentato “i propri voti di quasi 2 milioni, passando da 8,7 milioni nel 2013 a 10,7 nel 2018; una crescita di 7,2 punti percentuali in termini di voti validi (dal 25,5% al 32,7%). Si tratta di un risultato eccezionale”. Parte da qui un’analisi dell’Istituto Cattaneo focalizzata sull’andamento dei 5 Stelle nella tornata elettorale del 4 marzo.

Partendo dal dato dell’aumento dei consensi, l’analisi si sofferma sulla diffusione sul territorio del voto grillino e sui flussi, a chi insomma i pentastellati hanno sottratto elettori. Per quanto riguarda la mappa del consenso M5S, il Sud è senza dubbio diventato una roccaforte dei 5 Stelle che dilagano in tutto il Meridione: +20,7 per cento, l’incremento rispetto al 2013. Nello specifico: Campania (+27,3 punti percentuali), Basilicata (+20,1), Puglia (+19,4) e Calabria (+18,6). Lieve calo invece nelle regioni del Nord e stabilità nelle regioni ‘rosse’.

“è dunque avvenuta una meridionalizzazione del voto al Movimento 5 stelle”, sottolinea l’analisi del Cattaneo. Perchè? “Indubbiamente -si legge-, le difficoltà economiche e lavorative, di gran lunga più diffuse al Sud rispetto al Nord, possono aver favorito il consenso al M5s, che presenta tra i punti principali del suo programma misure assai popolari di contrasto alla povertà, come il reddito di cittadinanza o l’aumento delle pensioni minime”.