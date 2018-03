Elezioni: Ist.Cattaneo, boom M5S? Reddito cittadinanza e svolta moderata (2)

(AdnKronos) – Da dove vengono i voti del Movimento 5 stelle? Per rispondere a questo interrogativo l’Istituto Cattaneo ha analizzato i flussi elettorali in 9 città (Brescia, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Livorno, Pescara, Napoli e Salerno) e ne emerge che “il M5s conquista voti ai danni del Pd, ma nelle città del Nord ne cede a vantaggio della Lega”.

Il passaggio di consensi dal Pd ai 5 Stelle si spiega, secondo il Cattaneo, anche con “la svolta moderata (l’investitura di Di Maio, il passo di lato di Grillo, la scelta di condurre una campagna elettorale dai toni più istituzionali) che ha cambiato di recente la natura del Movimento” ed “è stata vincente dal punto di vista elettorale”.

“Da una parte, la svolta moderata ha convinto nuovi elettori del centrosinistra, che sono arrivati sistematicamente e in maniera consistente dal Pd; dall’altra parte, proprio questo cambio di rotta operato da Di Maio ha reso meno credibile il Movimento agli occhi dei suoi elettori più radicali, che hanno deciso di abbandonare il partito al Nord, attratti dall’offerta di Salvini”. Conclude il Cattaneo: “La sfida del consolidamento della fedeltà elettorale che attende il M5s dipenderà sempre di più dal carattere istituzionale e propositivo delle sue future scelte politiche, e questo può diventare per il Movimento un elemento di profonda incertezza elettorale”.