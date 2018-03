Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “è priva di fondamento la notizia secondo la quale Fratelli d’Italia starebbe lavorando insieme a Fi e Lega per dar vita a dei gruppi parlamentari unici”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa. “Fdi -prosegue il comunicato- considera utile un coordinamento dei Gruppi parlamentari per rafforzare l’unità del centrodestra, ma si tratta di una ipotesi ancora non approfondita”