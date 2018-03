Elezioni: Donazzan (Fi), in Veneto ha vinto il Cd, priorità ora è il governo

Venezia, 6 mar. (AdnKronos) – ‘Queste elezioni politiche sono state celebrate con una legge elettorale che si è dimostrata ricca di luci e ombre. Luci, rappresentate dalla componente uninominale che lega molto il candidato al territorio, come in Veneto dove il centrodestra ha vinto ovunque. Ombre, perché non ha concesso un premio di maggioranza alla coalizione più votata: la priorità ora infatti è quella di dare un governo stabile all’Italia”. Così l’assessore regionale regionale Elena Donazzan (Fi) commenta l’esito delle elezioni in Veneto.

‘è indubbio che il 37% degli italiani abbia votato a destra, è altrettanto indubbio che l’Italia è spaccata: siamo di fronte ad un voto territoriale, che al sud vede una prevalenza del Movimento 5 Stelle anche per alcune promesse elettorali, a mio parere irrealizzabili e anti-educative, come il reddito di cittadinanza”, sottolinea.