Elezioni: Di Maio, non abbiamo vinto perché abbiamo promesso soldi

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Ci vogliono far passare per quelli che hanno vinto perché hanno promesso soldi, perché avevano promesso di dare soldi senza fare niente. Vi trattano come miserabili, come gente che vuole soldi, voi siete persone che rivendicano diritti che sono nella nostra Costituzione”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano.

“Se i commentatori e gli analisti vogliono passare il tempo a dire che il Movimento 5 stelle vince perché promette il reddito di cittadinanza -ha aggiunto- sbaglieranno ancora una volta e si ritroveranno il Movimento al 35, al 40 alle prossime elezioni, perché è inesorabile questa crescita se non si risolvono le questioni”.