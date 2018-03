Elezioni: Di Maio, aperti al dialogo ma senza di noi difficile fare qualcosa

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Con questo risultato siamo proiettati verso il governo”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, parlando a Pomigliano. Riprendendo quanto affermato ieri a proposito dell’elezione dei presidenti di Senato e Camera, “siamo aperti al dialogo con tutti -ha aggiunto il leader M5S- ma dovete venire a parlare con noi, se no in questa legislatura è difficile fare qualcosa”.

“Non vogliamo forzare la mano, ma rivendichiamo il diritto di cominciare a risolvere i problemi degli italiani e questo lo dobbiamo fare il prima possibile. Abbiamo responsabilità come forza si governo”. (segue)