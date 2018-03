Elezioni: De Poli (Nci-Udc), progetto politico Ppe italiano va oltre il 4 marzo

Padova, 6 mar. (AdnKronos) – “Ringrazio i candidati che hanno corso alle Politiche: Vincenzo Gottardo (vicesindaco di Campodoro), Ornella Leonardi (sindaco di Gazzo Padovano), Sergio Gobbo (assessore del comune di Este) e Chiara Brazzo (sindaco di Candiana): e’ anche grazie a loro che nel prossimo Parlamento potrò rappresentare le istanze che arrivano dal nostro territorio”. Lo afferma il senatore Antonio De Poli (Noi con l’Italia Udc), neo-eletto alle Politiche 2018.

Secondo De Poli, all’indomani dei risultati, ‘e’ chiaro che il centrodestra rimane l’unica alternativa credibile per garantire stabilità politica e governabilità al Paese, come oggi ci chiedono in maniera unanime le categorie economiche, a partire dal presidente Confindustria Zoppas”. Secondo De Poli ‘il centrodestra e’ incompatibile con la politica urlata del Movimento Cinque stelle”. ‘Noi rispettiamo le prerogative istituzionali del Presidente della repubblica Sergio Mattarella che -ne siamo certi- saprà gestire questo delicato passaggio istituzionale”.

“Noi con l’Italia Udc ha fatto una scelta di campo chiara. Il nostro obiettivo ora e’ allargare i confini del centrodestra grazie al quale, in Veneto, si è fermata l’onda dei Cinque stelle: i cittadini qui non ci chiedono redditi di cittadinanza ma ci chiedono di abbassare la pressione fiscale sulle imprese per far ripartire il lavoro e sulle famiglie per far ripartire i consumi. Dobbiamo rilanciare l’idea di un Ppe italiano: il nostro progetto politico va ben oltre il 4 marzo e ha l’obiettivo di rendere più forte la coalizione di centrodestra”, conclude.