Elezioni: De Poli (Nci-Udc), ascoltare Mattarella, serve responsabilità per bene Paese

Padova, 8 mar. (AdnKronos) – “Stamane al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto un appello alla responsabilità. Il mio auspicio è che da parte di tutte le forze politiche in Parlamento ci sia un atteggiamento costruttivo e positivo. Il centrodestra è maggioranza nel Paese e io mi auguro che ci siano i margini affinché sui temi concreti (riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese) si possano trovare i numeri. Gli italiani non hanno bisogno di governicchi o di nuove elezioni. Serve uno sforzo di serietà per il bene dell’Italia”. Lo afferma il senatore neo eletto Antonio De Poli (Noi con l’Italia UDC).

“Non è il momento di dividere ma di dialogare per unire e trovare soluzioni. E’ chiaro che se – come spero – sarà il centrodestra a guidare la prossima maggioranza, metteremo al centro del programma i temi che ci stanno più a cuore come quoziente familiare e riduzione cuneo fiscale”.