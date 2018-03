Elezioni: Crocetta, Serracchiani ora stia zitta, ha avallato scelte Renzi

Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – “Deborah Serracchiani si è dimessa, scaricando Renzi. Stia zitta, non può permettersi oggi di fare alcuna critica, se non l’autocritica di chi ha avallato compiacente le scelte di Renzi”. Così, Rosario Crocetta, ex governatore siciliano. “Non ci saranno ultimi giapponesi a sostenere Renzi. Il giglio magico era fatto da opportunisti che hanno fatto fare a Renzi scelte sbagliate – dice – Uomini e donne che hanno utilizzato come un Taxi il segretario. Chi non ha avuto il coraggio di criticarlo prima abbia l’onesta di portare il viatico della consolazione allo sconfitto”.

“Invece vedremo la schiera dei clienti pronti a riposizionarsi, si vergognino – aggiunge ancora Crocetta – Chi non ha avuto il coraggio di criticarlo da potente, non lo può’ fare nella sconfitta! Il diritto di critica spetta a coloro che in questi anni, inascoltati, avevano avvertito il segretario, persino per il suo bene. Gli opportunisti tacciano per dignità”.