Elezioni: Crocetta, asfaltato centrodestra in Sicilia, finita luna di miele

Palermo, 7 mar. (AdnKronos) – “Asfaltato il centrodestra in Sicilia: è finita la luna di miele del Governo regionale. Ha straperso l’arroganza. Nessuno ne parla! Protesi a vedere la certissima vittoria del M5s e l’altrettanto certa sconfitta del Pd, in Sicilia. Sulla base dei risultati delle elezioni, gli analisti prevedevano la vittoria del centrodestra nella quasi totalità dei collegi uninominali e non più di due collegi per il M5s e, forse, una vittoria del Pd a Messina-Enna. Il risultato è noto: il cappotto in tutti collegi a favore dei cinque stelle”. A scriverlo su Facebook è l’ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, commentando il risultato elettorale di domenica scorsa.

“Voglio ricordare ai tanti politicanti che criticano la mia esperienza di governo – prosegue – che, cinque anni fa, gli effetti del mio governo sui risultati elettorali successivi furono, invece, completamente positivi a favore del centrosinistra. Allora il Pd andò avanti alle Politiche, vinse alle Amministrative (Catania, Siracusa e tante altre città di sindaci ingrati), vinse alle Europee con un Faraone borioso che pensava di avere avuto spianata la sua elezione a presidente della Regione, dimenticando i voti del Megafono e quelli del movimento di Leanza con il quale io avevo aperto un’interlocuzione privilegiata. Ma il governo del centrodestra – chiede l’ex governatore – quali risultati ha incassato? Quelli di una coalizione che in quattro mesi si è dimostrata incapace di decidere, in crisi di panico sul bilancio e sui rifiuti”.