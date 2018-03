Elezioni: Crocetta, asfaltato centrodestra in Sicilia, finita luna di miele (2)

(AdnKronos) – Per Crocetta l’Esecutivo targato Musumeci ha dimostrato solo di “essere capace di portare avanti vendette e di redigere liste di epurazione nei confronti dei dirigenti regionali che hanno avuto ruoli nel governo Crocetta”. I funzionari della Regione, ricorda l’ex presidente, “non sono dipendenti dei vari governi che si succedono, ma dipendenti dell’istituzione regione. Solo una visione arrogante e totalitaria non consente di cogliere tutto ciò”.

“Il centro destra se l’è cercata e ben gli stia. Ed il Pd che si è rivelato il tappetino di Musumeci in questi mesi? Ha pagato il prezzo più alto. Tacciano coloro che, avendo perso le elezioni, non hanno il coraggio di fare opposizione alla Regione” conclude Crocetta.