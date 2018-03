Elezioni: Corrao, M5S unica forza in grado di governare, centrodestra solo accozzaglia

Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – “Il M5S è l’unica forza unitaria che ha vinto le elezioni. Pensare che la coalizione di centrodestra, che è un’accozzaglia, possa governare mi pare inverosimile. L’unica soluzione seria, concreta e realizzabile è un governo Cinquestelle”. Così Ignazio Corrao, eurodeputato e coordinatore nazionale della campagna elettorale del Movimento, commenta con l’Adnkronos il risultato delle Politiche che ha visto affermarsi i Cinquestelle come primo partito con il 32% e la coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fdi) vincere con il 37%.

Nessuna delle due forze in campo ha però i numeri per governare e, secondo Corrao, “il Movimento ha più prerogative e diritti rispetto al centrodestra”. “Dubito che Forza Italia – aggiunge – possa riconoscersi e rispecchiarsi nella guida di Salvini, né tantomeno posso pensare che il Pd si unisca al centrodestra. Noi siamo il primo partito, una forza omogenea con un programma e una squadra di governo già pronti”.