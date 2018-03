Elezioni: Confartigianato veneto, ripartire da richieste Pmi

Venezia, 6 mar. (AdnKronos) – ‘La speranza è che i Deputati e i Senatori del Veneto, nuovi e riconfermati, tengano ben presente le richieste delle imprese, dei dipendenti e dei territori. E’ necessario ripartire dal sistema imprenditoriale della piccola impresa che rappresenta il 99,3% del tessuto produttivo regionale e dà lavoro al 65,9% degli occupati”. Questo il commento di Agostino Bonomo, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto, il giorno dopo il risultato delle Elezioni Politiche.

‘Appena sarà chiaro chi verrà incaricato di costruire il nuovo Governo ‘prosegue- cominceremo a incontrare tutti coloro che vorranno intraprendere con noi un dialogo collaborativo e di costruzione di un percorso che veda le attività produttive sempre al centro di ogni ragionamento di sviluppo in Italia e nella nostra regione. Le aziende che rappresentiamo hanno bisogno di un forte interesse da parte dei parlamentari veneti che si accingono ad affrontare una nuova legislatura nei prossimi anni”.

‘Ribadiamo le richieste che abbiamo fatto questi giorni ai candidati ‘afferma il Presidente- attraverso il nostro documento ‘Per tornare a crescere”: ridurre la pressione fiscale e semplificare il sistema tributario; favorire l’accesso al credito; sostenere la crescita e la competitività; proseguire e migliorare gli interventi per il lavoro e la formazione; costruire un percorso di successo per Impresa 4.0 e l’utilizzo del digitale”.