Elezioni: Apindustria Vicenza, a chi governerà dico: costruire e non distruggere

Vicenza, 6 mar. (AdnKronos) – ‘Un esito annunciato ormai da settimane, ma non per questo meno dirompente”. Questo il primo commento del Presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin sulle elezioni politiche di domenica. “Se la vittoria del centrodestra era pressoché scontata in tutto il centro-nord, impressiona il dato complessivo che arriva e supera il 50% in molti collegi. Esuberante è in particolare la performance della Lega rispetto agli alleati di Forza Italia, delineando una gerarchia abbastanza netta nella compagine”, sottolinea.

“Forse ancora più dirompente è l’affermazione del movimento 5 stelle, che da tempo era dato come primo partito, ma che è andato oltre le aspettative, imponendosi in modo massiccio al centro sud e arrivando comunque sopra al centro sinistra in gran parte degli altri collegi – spiega – Gli elettori italiani hanno premiato le forze euroscettiche e questo è comunque un segnale all’Unione. Per quanto riguarda il centro destra ed in particolare la Lega, forse si è capitalizzata anche l’affermazione ai referendum per l’autonomia e l’accordo siglato pochi giorni fa”.

“Nondimeno i risultati di partiti che fino a ieri avremmo definito di protesta e ‘antisistema” e che oggi sono a tutti gli effetti i candidati naturali ad assumere ruoli di governo devono indurci a riflessioni più profonde, soprattutto sulle ragioni di un voto così netto e partecipato (l’affluenza alle urne non è crollata per disaffezione come qualcuno aveva vaticinato)”, prosegue.