Elezioni 2018 – Parla la trans turca Efe Bal: “sto godendo troppo, sconto per chi dimostra di aver votato…”

Efe Bal è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. La escort transessuale turca è euforica per il risultato raggiunto da Matteo Salvini:

“Oggi è una giornata splendida. Sto godendo tantissimo per l’affermazione di Salvini. Sto godendo e sto vedendo le facce di tutti quei signori che lo descrivevano come razzista, omofobo e provinciale. Ha creato un popolo, una fiducia incredibile, gli italiani lo amano. Io lo sostengo da 7 anni nonostante tante critiche. Lui non è razzista né omofobo. Io sono stata la prima transessuale a Pontida e nessun leghista mi ha mai dato problemi, a parte qualche vecchio bossiano. Ora spero che Salvini faccia il Premier e Berlusconi il Ministro degli interni”.