Milano, 8 mar. (AdnKronos) – Cinque arresti a Bergamo per traffico internazionale di droga. La guardia di finanza ha denunciato 14 persone e sequestrato oltre 300 chili di hashish: i vertici del gruppo criminale, soggetti di etnia albanese e magrebina, lavoravano in provincia di Bergamo e portavano in Italia stupefacenti dal Marocco e dalla Spagna.