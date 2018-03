Assalto a Roma – Dinamo e Shakhtar sfidano la Capitale, Shevchenko convinto: “ecco perchè possono qualificarsi”

L’Ucraina fa tappa a Roma, Dinamo Kiev e Shakhtar infatti si preparano a giocare all’Olimpico contro la Lazio e i giallorossi di Eusebio Di Francesco, sconfitti all’andata da Marlos e compagni con il punteggio di 2-1. Andriy Shevchenko guarderà con attenzione le due sfide, convinto che entrambe le formazioni ucraine possano passare il turno contro le proprie avversarie della Capitale. A rivelarlo è lo stesso ct dell’Ucraina alla ‘Rosea’:

“Lo Shakhtar è una squadra già formata, con un allenatore bravo e un gruppo che lavora insieme da tempo. È l’unica squadra che finora ha battuto il Manchester City in Champions, qualcosa vorrà dire. È passata in un girone difficile, il che per me non è sorprendente, perché c’erano club forti come City e Napoli, ma in certe partite i confini sono sottili e tutto può succedere. La Dinamo è una squadra pericolosa da affrontare e ha le qualità per fare lo sgambetto alla Lazio, però è ancora in evoluzione, mentre lo Shakhtar ha tutto quello che serve per andare avanti in Champions League e ovviamente io da c.t. dell’Ucraina mi auguro che i club del mio Paese si qualifichino per la prossima fase, perché tanti giocatori hanno bisogno di fare esperienza. Kiev ospiterà la prossima finale di Champions League ed è importante per tutti fare bella figura nelle coppe. Spero che Shakhtar e Dinamo se la giochino fino in fondo. Stiamo lavorando tutti per il movimento ucraino e il peggio è passato, spero”.