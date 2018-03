Diabla – Prodotti creativi per stare all’aria aperta con stile [GALLERY]

Diabla: design per uno stile di vita creativo all’aria aperta. Prodotti creativi per stare all’aria aperta con stile: arredi, accessori e complementi. Sulla costa, in campagna o in città, ci piace stare fuori tutto l’anno

DIABLA è un nuovo brand di mobili, accessori e complementi d’arredo per esterni, promosso da GANDIABLASCO, impresa familiare spagnola con quasi otto decenni di esperienza. I suoi modelli sono caratterizzati da uno stile informale, originale e creativo, proponendo nuove formule per godersi l’aria aperta in qualunque ambiente e momento dell’anno, a prescindere dalle condizioni climatiche. Si tratta non solo di giardini, terrazze e cortili, in case al mare o di campagna, ma anche di ambienti urbani e perfino di spazi pubblici, dove è possibile godersi l’aria aperta.

DIABLA è un brand dal carattere evocativo, che punta ad offrire proposte creative destinate ad ambienti con stile. I suoi prodotti non sono pensati per persone convenzionali o ambienti prevedibili. Sono audaci, colorati e originali. Modelli che apportano qualcosa di nuovo e che sono l’espressione di nuovi lifestyle. Il brand ha un proprio shop online www.diablaoutdoor.com, dove è possibile acquistare i prodotti, oltre ai punti vendita abituali di GANDIABLASCO.

STILE DIABLA, VOCAZIONE DIABLA

Godersi l’aria aperta DIABLA cerca, con le proprie proposte, di promuovere un atteggiamento aperto e spontaneo rispetto all’esterno, proponendo formule per godersi l’aria aperta tutto l’anno, trattando anche prodotti per ambienti urbani e perfino pubblici. Adoriamo trascorrere la giornata al parco! Elaborare nuove proposte e stili di vita è un componente fondamentale del DNA e della cultura imprenditoriale di DIABLA. Modelli che seducono gli occhi e l’intelletto DIABLA si focalizza particolarmente su ciò che è originale, divertente, innovativo e persino scioccante, ma

non si accontenta di qualunque cosa ideata per sorprendere. Si emoziona con quei modelli che esulano dal convenzionale in maniera consapevole e intelligente, apportando qualcosa di nuovo e fresco. Questa tendenza del brand ad uscire fuori dagli schemi rende i prodotti peculiari, ma non stravaganti. DIABLA, infatti, vuole sedurre senza ricorrere ai fuochi d’artificio, usando le idee e i dettagli, dove ritiene che risiedano gli autentici segni di stile. Uno stile di vita creativo all’aria aperta DIABLA non si addice ai gusti convenzionali. È informale, originale e vibrante. I suoi prodotti non hanno paura del colore, né di sperimentare con forme e materiali; esplorano nuovi stili di vita o riformulano quelli già esistenti. Si dedica, inoltre, a favorire nuove iniziative e progetti sperimentali, sostenendo la trasgressione come mezzo per mettersi in discussione e rielaborare nuovi modi di vivere. La creatività è la base sulla quale DIABLA edifica tutti i progetti che intraprende. Conforma ogni passo dato nell’impresa, come fattore vitale che va oltre la strategia di design. A DIABLA si applica la creatività a tutto, è uno stile di vita. Un mondo più evocativo A DIABLA si ha la certezza che la creatività, la curiosità, la freschezza e la sperimentazione conformanti ogni cosa siano la formula più adeguata per distanziarsi dagli archetipi, poiché solo così si può essere in grado di costruire un universo evocativo, sia per il brand stesso, sia per gli altri.

UN NUOVO MARCHIO CON UNA GRANDE ESPERIENZA ALLE SPALLE

DIABLA è il terzo marchio di GANDIABLASCO, una nuova avventura imprenditoriale sostenuta da questo prestigioso brand di origine valenziana, che vanta quasi otto decenni di esperienza sul mercato nazionale e internazionale del design contemporaneo.

GANDIABLASCO è nota a livello internazionale per essere stata un’impresa pioniera e all’avanguardia nel trasformare l’estetica degli arredi per esterni e nel formulare nuove proposte tessili attraverso il suo secondo marchio: Gan. Anche DIABLA possiede questo DNA, condividendo la stessa filosofia dei marchi della famiglia, ossia mettere tutto in discussione, e distinguendosi, invece, per uno stile informale, casual, audace e cosmopolita. Le collezioni di DIABLA si elaborano con il sostegno delle risorse e delle conoscenze accumulate da GANDIABLASCO in termini di cultura del design, produzione e business development, con la sicurezza garantita dalla sua esperienza nel settore. La direzione di questo nuovo progetto è stata affidata all’architetto e designer Sara Romero, socia fondatrice dello studio Romero Vallejo, che già manteneva un rapporto di collaborazione con GANDIABLASCO in progetti precedenti. Oltre ad essere presente negli abituali punti vendita di GANDIABLASCO e Gan, DIABLA vende anche attraverso il proprio shop online. I suoi prodotti, per questo motivo, sono caratterizzati da un design specialmente adattato per l’e-commerce.