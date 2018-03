Design: Idb acquisisce Davide Groppi, nasce polo lighting Indaco

Milano, 6 mar. (AdnKronos) – Davide Groppi, azienda di lighting design piacentina, entra nel portafoglio di Italian Design Brands, attraverso Indaco, un progetto che si propone di diventare nuovo polo che aggrega le eccellenze nel settore. Indaco, a sua volta, è una società detenuta da Italian Design Brands, per una quota significativa di minoranza da Davide Groppi e una partecipazione di Paolo Pagani. A seguito dell’operazione, Indaco acquisirà l’intero capitale della società Davide Groppi, di cui manterrà la guida il fondatore e presidente Davide Groppi. La società da anni cresce in doppia cifra, con un fatturato atteso per il 2017 di circa 9 milioni di euro, con prodotti celebrati in tutto il mondo.

“L’idea di costituire Indaco – spiega Groppi – è nata dalla necessità di essere presenti sul mercato della luce in modo completo, globale e competitivo. Quello che faremo – aggiunge – è creare un gruppo di aziende di illuminazione, diverse e complementari, con lo scopo di creare un polo di eccellenze e con il supporto di una organizzazione e di un sistema di capitale adeguato. Vogliamo raccontare delle storie, desideriamo ‘fare’ il mercato”.

Da parte sua Idb, partecipata da Private Equity Partners (fondata e controllata da Fabio Sattin e Giovanni Campolo), da Paolo Colonna ed dai fratelli Giovanni e Michele Gervasoni, ha scelto sceglie Davide Groppi come prima azienda del polo. Da un lato, l’operazione consentirà al Gruppo Idb di porsi come piattaforma di riferimento anche nel mondo dell’illuminazione, inglobando competenze di altissimo livello e complementari a quelle fino ad oggi acquisite nel settore dell’arredamento. Dall’altro lato, Davide Groppi beneficerà della struttura manageriale, finanziaria e delle potenzialità di Idb