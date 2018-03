Lazio, De Vrij convocato dalla procura antidoping: tutti i dettagli

Stefan De Vrij è stato convocato dalla procura di Nado Italia, la Lazio ha chiarito le motivazioni di tale convocazione in fatto di antidoping

Stefan De Vrij è stato convocato dalla procura di Nado Italia per dare alcuni chiarimenti in fatto di antidoping. Questa la notizia battuta dalla Gazzetta dello sport che fa seguito al caso Joao Pedro che ha colpito il Cagliari in mattinata. La Lazio fa sapere che il calciatore olandese non è a rischio e “deve solo dare spiegazioni burocratico-regolamentari”, ma in questi casi la cautela è d’obbligo. Resta da capire se tali spiegazioni basteranno alla procura antidoping oppure se verrà deciso di sospendere momentaneamente il calciatore per la prossima gara che la Lazio affronterà nel weekend. Una giornata particolarmente concitata per ciò che concerne il doping con due casi controversi che la procura sta cercando di risolvere.