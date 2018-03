Dazi: Zoppas (Confindustria Veneto), preoccupati, ma no al muro contro muro (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Il libero scambio rappresenta ‘ e tale deve restare – un tassello fondamentale, una spinta ad una crescita costante, soprattutto in questo momento, fondata sull’innovazione e sulla sostenibilità. L’Europa si sta già muovendo per cercare di evitare che tali dazi si applichino ai Paesi dell’Unione; abbiamo massima fiducia nelle istituzioni ma terremo costantemente monitorata la situazione perché gli interessi delle nostre imprese e l’occupazione di migliaia di lavoratori vengano tutelati al meglio”, sottolinea.

“è necessario però che non si arrivi ad un muro contro muro perché potrebbe essere controproducente. L’export, elemento fondamentale su cui stiamo gettando le basi della nostra ripresa per superare la crisi, non può subire nessun tipo di arresto o incertezze. è una delle pochissime vie d’uscita dalla crisi”, conclude.