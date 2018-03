Dazi: Unc, sono solo un danno per consumatori

Roma, 9 mar. (AdnKronos) – “I dazi sono solo un danno per i consumatori, visto che poi vengono traslati sul prezzo finale dei prodotti e pagati, quindi, dalle famiglie”. Ad affermarlo in una nota è Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Tornare a politiche protezionistiche significa fare un anacronistico passo indietro rispetto al principio ormai consolidato della libera concorrenza” prosegue Dona. “Un danno per tutti i Paesi, ma che sarebbe ancor più grave per l’Italia, dove le esportazioni nel 2017 sono state pari a 537.341 milioni di euro, ossia il 31,3% del Pil, e hanno rappresentato la salvezza per le industrie italiane nel periodo buio della crisi”, rileva Dona.

Secondo lo studio dell’associazione, infatti, se si confrontano i dati del fatturato e degli ordinativi dell’industria 2017 con quelli pre-crisi del 2007, a fronte di un fatturato totale sceso del 5,7%, quello estero è salito del 18,1% mentre quello interno è crollato in 10 anni del 14,8%. Anche gli ordinativi, che in media sono scesi in 10 anni del 9,8%, segnano una caduta del 20,8% per quelli interni ed un incremento del 10,7% per quelli esteri.