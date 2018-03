Dani Alves-Balotelli, il botta e risposta sulla morte di Astori continua: “ecco cosa dico a Balotelinho”

Dani Alves vs Balotelli, una querelle che prosegue con la risposta del brasiliano agli attacchi di Super Mario… o forse dovremmo chiamarlo Balotelinho?

Dani Alves ha deciso di rispondere alle critiche dopo le proprie esternazioni sulla morte di Astori. “Muoiono tanti bambini ogni giorno – aveva detto il brasiliano -, non sono particolarmente sconvolto dalla morte di Astori”. Nello specifico, il terzino del Psg, ha mandato un messaggio diretto a Mario Balotelli, il quale nella giornata di ieri lo aveva attaccato: “parole fuori luogo quelle di Dani Alves”. Come detto, oggi è arrivata la replica ulteriore da parte del calciatore del Psg: “So quello che ha detto Balotelinho, non avevo intenzione di offendere nessuno. Vivo in un mondo in cui spesso bisogna essere ipocriti per essere apprezzati dalle persone. Mi dispiace, ma se qualcuno si è sentito offeso chiedo scusa”. Irriverente Dani Alves anche nel soprannominare Balotelinho il calciatore del Nizza. Insomma una querelle a distanza non proprio piacevole se considerato che il protagonista della discussione è il povero Astori.