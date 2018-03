Cristina Buccino illegale alle Maldive, la sua sensualità ‘esplode’ in vacanza… e c’è pure la sorella Maria Teresa! [FOTO]

Cristina Buccino sempre più sexy, una delle donne più desiderate dagli italiani se la spassa al caldo delle Maldive: tutte le foto sensuali della sensuale bruna

Una sexy carrellata di scatti, quelli pubblicati recentemente da Cristina Buccino sulla sua pagina Instagram, che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. E come dargli torto? Le foto che vedono la sexy italiana sulle spiagge delle Maldive alle prese con costumi striminziti e pose da diva fanno stropicciare gli occhi a qualsiasi maschietto. Le forme prorompenti dell’ex professoressa de L’Eredità lasciano di stucco proprio tutti e lei le sbandiera nella sua pausa vacanziera dal freddo che imperversa in Italia. Accanto alla bellissima Cristina Buccino appare anche la sorella Maria Teresa, splendida quanto lei. Scorri la gallery per vedere tutte le foto delle due sensuali sorelle.

