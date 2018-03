A tutto Criscito: la dedica ad Astori e l’indizio di calciomercato

Domenico Criscito ha segnato ieri con il suo Zenit dedicando il gol al povero Davide Astori ex compagno in Nazionale ed amico, poi una finestra sul calciomercato

Domenico Criscito ha giocato ieri con il suo Zenit in casa del Lipsia, perdendo per 2-1 nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Mancini non è parso affatto soddisfatto della gara giocata dai suoi e lo ha fatto notare in conferenza stampa. Di contro, Criscito ha parlato nel post-partita del proprio futuro ed anche della tragica morte di Astori, al quale ha dedicato la rete messa a segno ieri:

“Davide è stato un amico e un compagno di Nazionale. Era una persona speciale e il gol di stasera era tutto per lui. E mi piace pensare che mi abbia dato una mano a infilare quel calcio di punizione nel sette. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma posso solo dire che tornerò in Italia, che il Genoa mi ha cercato e che ho il Genoa nel cuore”.

La dedica ad Astori dopo il gol di ieri, ennesimo attestato di stima e dolore dopo la morte del difensore della Fiorentina. Mimmo Criscito schiaccia l’occhio al Genoa, il suo futuro sembra essere già deciso nonostante gli assalti che sono arrivati anche dall’Inter nelle ultime settimane.