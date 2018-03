Credito: Blender, settore peer-to-peer lending conferma trend positivo

Roma, 9 mar. (AdnKronos) – Il settore del peer-to-peer lending conferma il suo trend positivo: nel 2017 sono stati erogati prestiti per un ammontare complessivo di 283 milioni di euro, che comprendono prestiti alle persone, alle imprese e sconti fatture. Negli ultimi tre mesi dello scorso anno i volumi sono stati di oltre 111 milioni di euro, di cui circa 17 milioni erogati nel solo segmento dei prestiti tra privati. Una crescita pari al 7% rispetto al trimestre precedente e al 71% su base annua.

Sono dati che confermano l’espansione del volume di finanziamenti e il crescente interesse per il settore in Italia, alimentato anche dalla nuova tassazione del 26% sugli interessi derivanti da questi investimenti.

“Ogni richiedente ha esigenze specifiche, che vanno dalla necessità di far fronte a una spesa improvvisa alla ristrutturazione della casa e a molto altro ancora”, commenta Alessandro Floris, Country Manager per l’Italia di BLender Global (www.blender.loans), la piattaforma di Peer-to-Peer lending che ha recentemente debuttato in Italia. “D’altra parte, sempre più prestatori scelgono di investire entrando nel mondo del lending peer-to-peer per beneficiare dei suoi tanti vantaggi”.