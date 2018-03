Credito: a Palermo il Rapporto sulla bioeconomia in Europa

Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – Intesa Sanpaolo, SRM e Assobiotec presentano, questa mattina, alle ore 9 allo Steri, la quarta edizione del rapporto sulla bioeconomia in Europa, realizzato da Intesa Sanpaolo per Assobiotec. Il convegno, dal titolo ‘la bioeconomia come chiave di sviluppo dei territori: il caso Sicilia”, sarà introdotto da Mario Bonaccorso, Federchimica Assobiotec, e aperto dai saluti di Fabrizio Micari, rettore Università di Palermo, di Gaetano Armao, assessore all’economia Regione Siciliana, e di Giuseppe Cicero, direttore area imprese di Intesa Sanpaolo. Il rapporto sarà presentato da Stefania Trenti e Laura Campanini della direzione studi di Intesa Sanpaolo. Su ‘bioeconomia e acqua: una crescita blu per il mediterraneo”, moderati da Francesco La Mantia, dell’Università di Palermo, parleranno Giovanni Biscardi, Eni, Angela Cuttitta, Cnr, Raffaele Liberali, Cluster Spring, Maria Prestigiacomo, Amap e Utilitalia e Giovanni Tumbiolo, Distretto della pesca e crescita blu.