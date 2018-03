Parla Cotorro, il medico di Nadal: “infortunio Rafa? Situazione seria, ecco quando potrà tornare a giocare”

Angel Ruiz Cotorro, medico di Rafa Nadal, ha spiegato la natura dell’infortunio del tennista spagnolo, evidenziandone i tempi di recupero

Il futuro di Rafa Nadal appare alquanto nebuloso. Dopo aver perso il primo posto del ranking ATP a causa di un super Roger Federer, il tennista spagnolo sembrava pronto a riprendersi quel che gli è stato tolto già da Acapulco. Niente da fare però. Rafa è stato costretto a dare forfait sia in Messico che, per la prima volta in carriera, ad Indian Wells e Miami a causa di un nuovo infortunio al muscolo ileopsoas destro. Problema diverso rispetto a quello rimediato a Melbourne, ma nella stessa zona. Per rivederlo in campo ci vorrà almeno un mese abbondante. A far luce sull’infortunio di Rafa ci ha pensato il suo medico di fiducia, Angel Ruiz Cotorro che a proposito dell’infortunio ha spiegato: