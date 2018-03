Corsa ad ostacoli: Mitsubishi Motors sarà partner ufficiale della gloriosa Spartan Race Italia

Mitsubishi Motors Italia sarà partner per il 2018 di Spartan Race Italia, fornendo agli organizzatori della più incredibile, faticosa ed emozionante corsa a ostacoli del mondo

Lo sport truck della Casa di Tokyo metterà a disposizione degli organizzatori le sue caratteristiche uniche: performance all’avanguardia, grandi spazi interni per 5 persone, un motore potente ed efficiente, dotazioni di sicurezza al top della categoria come il Mitsubishi Active Stability & Traction Control (MASC/MATC) e il Trailer Stability Assist (TSA), entrambi di serie su tutta la gamma e, come da tradizione Mitsubishi, la trazione integrale, che sull’L200 significa Super Select 4WD-II. Tutte caratteristiche che permetteranno al team della Spartan Race di affrontare in assoluta sicurezza le sfide logistiche che l’organizzazione di una competizione così impegnativa pone. Moreno Seveso, Direttore Generale Mitsubishi Motors Italia ha commentato:

“annunciamo con grande piacere la collaborazione fra Mitsubishi Motors Italia e Spartan Race Italia. Il nostro sport utility truck L200 condivide lo spirito di questa impegnativa e bellissima competizione: muscolosità, sportività, resistenza e solidità. Non possiamo che apprezzare gli atleti che si cimentano nelle Spartan Race, una sfida con sé stessi per superare i propri limiti, affrontando percorsi bellissimi e impegnativi, spostando ogni volta l’asticella più in alto. Sono valori che rappresentano perfettamente il nostro claim “Drive Your Ambition” e che si allineano perfettamente alle caratteristiche di Mitsubishi L200, il pick-up per affrontare le sfide più ardue”.

Angelo Zomegnan, Amministratore Delegato di innovACTION 11 che gestisce e sviluppa le licenze Spartan in Italia ha spiegato:

“Spartan Race Italia accoglie con orgoglio il debutto alle proprie gare di Mitsubishi Motors con il proprio speciale L200, pick-up dalle caratteristiche universalmente invidiate. Sabato l’OffRoad di Maggiora, in Piemonte, terrà a battesimo il prestigioso connubio tra brand #1 nei rispettivi mondi: L200 per i pick-up e Spartan per le corse a ostacoli”.

Le tappe italiane della Spartan Race 2018 saranno: