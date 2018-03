Corona rischia di tornare in carcere, Nina Moric esprime il suo disappunto sul comportamento dell’ex marito

Fabrizio Corona rischia di tornare in carcere dopo aver disobbedito ai divieti impostogli dall’istanza del tribunale di Milano alla sua scarcerazione. L’ex re dei paparazzi, secondo il magistrato che segue il caso, ha pubblicato sui social infrangendo il divieto impostogli solo qualche giorno fa (leggi qui). Sul caso Corona ha detto la sua anche Nina Moric, ex moglie di Fabrizio, che si è schierata contro il Vip. Ecco le parole della modella croata su Facebook:

Sia ieri che oggi le maggiori testate giornalistiche hanno riportato la notizia che Corona tornerà in carcere, subito una schiera di cretini urla allo scandalo. Nonostante io lo vorrei finalmente presente nella vita di mio figlio riconosco che contro di lui non c’è nessun accanimento, ma addirittura secondo me ha un trattamento di favore. Aveva un semplice obbligo di non frequentare estranei, di non divulgare foto e di non usare i social. Dopo un’ora dal suo rientro a casa era con estetista, parrucchiera e fidanzata a pubblicare foto. Ad altri detenuti vi assicuro che queste cose non vengono perdonate.