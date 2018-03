Contratti: Confindustria Padova, con riforma più spazio a produttività e crescita salari

Padova, 9 mar. (AdnKronos) – “Un segnale importante di innovazione contrattuale e culturale che spinge alla crescita della produttività in azienda e, con essa, dei salari dei lavoratori, con più formazione, più competenze, più qualità del lavoro. E una prova di autonomia e responsabilità delle parti sociali su un tema strategico come il lavoro e le relazioni industriali, che sarà ora nostro compito insieme ai sindacati valorizzare nel territorio per migliorare la crescita del valore aggiunto e dei risultati aziendali e, nel contempo, il valore reale delle retribuzioni”. è la dichiarazione del presidente di Confindustria Padova, Massimo Finco sull’accordo Confindustria, Cgil, Cisl e Uil firmato oggi a Roma sul nuovo modello di relazioni industriali e sugli assetti della contrattazione.

Per Confindustria Padova si tratta di “Un passo in avanti verso un sistema di relazioni più moderno e partecipativo. Ora è importante che la politica garantisca stabilità e continuità delle politiche che funzionano in un momento di ripresa che va accompagnato, sostenuto, accelerato”.

“Si tratta di un’intesa moderna e adeguata ai tempi – afferma il vice presidente di Confindustria Padova con delega alle Relazioni industriali, Mario Ravagnan – in cui siamo chiamati a sostenere una ripresa da irrobustire e nuove relazioni industriali utili all’impresa e alle persone che lavorano. L’accordo conferma il ruolo di garanzia normativa e salariale del contratto nazionale, e insieme spinge sui contratti aziendali collegando produttività e aumento del reddito disponibile e riduzione delle disuguaglianze”.