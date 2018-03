La compagna di Astori sommersa dai messaggi di cordoglio: a Francesca Fioretti arriva anche quello del Grande Fratello

Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori e madre di sua figlia Vittoria, riceve le condoglianze anche dal Grande Fratello a cui ha partecipato nel 2009

Dopo la morte di Davide Astori tante sono state le persone che hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia del calciatore scomparso ed in special modo alla compagna del difensore, Francesca Fioretti e alla sua bambina di appena due anni. Il ‘sole’ di Francy, così amava chiamare Davide sui social la modella, è volato via e lei è stata sommersa dai messaggi di cordoglio. Tra questi arriva anche quello del Grande Fratello a cui la giovane mamma ha partecipato nel 2009, prima di conoscere Astori. Ecco il messaggio della produzione del reality per la Fioretti: