Combinata nordica, Lukas Runggaldier trionfa nella Gundersen di Nizhniy Tagil: 28° Maierhofer

Trionfo italiano a Nizhniy Tagil, Lukas Runggaldier primo nella Gundersen HS100/10 km. Maierhofer 28°, Gianmoena 31°

Undicesimo podio in carriera nella Contintale cup per Lukas Runggaldier. L’azzurro, dopo i due terzi posti ottenuti a Nizhniy Tagil la scorsa stagione, ha trovato oggi la vittoria nella Gundersen HS100/10 km scalando la graduatoria dalla sedicesima posizione ottenuta nella prova di salto. Successo per soli 7 centesimi, è quello che è bastato a Runggaldier per avere la meglio di Auguri Shimuzu che dal canto suo ha preceduto Terence Weber per 2”1. In gara anche Manuel Maierhofer, 31esimo dal normal hill e 28esimo alla fine, mentre Luca Gianmoena ha chiuso 31esimo partendo dalla 47esima piazza.

Ordine di arrivo Gundersen HS100/10 km Nizhniy Tagil (RUS):

1 RUNGGALDIER Lukas 1987 ITA 26:19.0

2 SHIMIZU Aguri 1992 JPN 26:19.7 +0.7

3 WEBER Terence 1996 GER 26:21.9 +2.9

4 MUHLETHALER Laurent 1997 FRA 26:27.3 +8.3

5 GERSTGRASER Paul 1995 AUT 26:33.5 +14.5

6 BURAAS Lars 1995 NOR 26:33.8 +14.8

7 BUFFARD Hugo 1994 FRA 26:36.5 +17.5

8 DENDA Hidefumi 1997 JPN 26:54.3 +35.3

9 YAMAMOTO Ryota 1997 JPN 26:56.6 +37.6

10 NAESVOLD Leif Torbjoern 1998 NOR 26:57.0 +38.0

11 KIMURA Kodai 2001 JPN 27:01.9 +42.9

12 WELDE David 1994 GER 27:02.4 +43.4

13 JOEBSTL Thomas 1995 AUT 27:04.3 +45.3

14 YAHIN Ernest 1991 RUS 27:08.2 +49.2

15 SONEHARA Go 1993 JPN 27:13.4 +54.4

16 SKAARSET Lars Ivar 1998 NOR 27:14.7 +55.7

17 DAGN Florian 1999 AUT 27:16.6 +57.6

18 BARKOV Viacheslav 1992 RUS 27:17.6 +58.6

19 SIMON Tobias 1992 GER 27:20.6 +1:01.6

20 HAHN Martin 1997 GER 27:40.4 +1:21.4

21 MASTIEV Samir 1993 RUS 27:48.1 +1:29.1

22 IVANOV Vitalii 1998 RUS 27:50.6 +1:31.6

23 MRAZ Samuel 1998 AUT 27:56.0 +1:37.0

24 VALLET Edgar 2000 FRA 27:58.4 +1:39.4

25 SARC Leon 1996 SLO 28:02.1 +1:43.1

26 SCHLUETTER Anton 1997 GER 28:06.4 +1:47.4

27 SCHUMANN Stephen 2000 USA 28:13.0 +1:54.0

28 MAIERHOFER Manuel 1992 ITA 28:19.2 +2:00.2

29 TILLER Simen 1995 NOR 28:21.9 +2:02.9

30 KETTUNEN Atte 2000 FIN 28:34.1 +2:15.1

31 GIANMOENA Luca 1997 ITA 28:37.8 +2:18.8