Coca-Cola, la svolta storica: arriva la prima bevanda alcolica del marchio

Una vera e propria rivoluzione quella che Coca-Cola si prepara a far sbarcare sul mercato: la prima bevanda alcolica del marchio

Esistono tanti gusti di Coca-Cola che non si riducono alla semplice ‘senza zucchero’, ma che stravolgono il sapore della bevanda più famosa del mondo. In Italia da qualche tempo è giunto il gusto alla stevia ed al limone, ma la vera novità è in arrivo in Giappone, dove il mercato sembra pronto ad una vera e propria rivoluzione. Siete pronti alla prima Coca-Cola alcolica? È una svolta storica per il marchio americano che non aveva mai proposto una bevanda che non fosse analcolica. Il presidente della Coca-Cola in Giappone Jorge Garduño ha detto a riguardo: