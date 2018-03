Cina: a febbraio inflazione a livelli più alti da 2013

Roma, 9 mar. (AdnKronos/dpa) – Impennata dell’inflazione in Cina, che a febbraio raggiunge i livelli più alti dal novembre 2013. Secondo i dati annunciati oggi dall’Istituto nazionale di statistica cinese, l’indice è cresciuto del 2,9% dall’1,5% del precedente mese di gennaio, trainato dalle festività del Capodanno cinese. La previsione era di un incremento del 2,4% mentre il target fissato dal Governo per il 2018 è intorno al 3%. L’incremento più alto lo registrano i prezzi dei beni alimentari segnando un +4,4%. Su base mensile, l’inflazione è raddoppiata all’1,2% dallo 0,6% del mese precedente.

Si indeboliscono, invece, i prezzi alla produzione al 3,7% rispetto al 4,3% di gennaio, rallentando per il quarto mese consecutivo. Su base mensile, i prezzi sono scesi dello 0,1% rispetto all’aumento dello 0,3% di gennaio.