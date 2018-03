Ciclismo – Mirza sempre più nella leggenda: Yousif conquista l’ennesimo campionato nazionale

Yousif Mirza conferma la sua egemonia sulla scena ciclistica emiratina. A Sharjah, su un percorso di 120 km, il ciclista dell’UAE Team Emirates ha conquistato il suo 8° titolo nazionale su strada: continuerà così a vestire la maglia di campione degli Emirati Arabi Uniti nella più importanti corse del mondo. Nel 2018, Yousif ha vinto il titolo Asiatico su strada e, su pista, ha conquistato il campionato continentale nella corsa a punti. Mirza ha così espresso la sua soddisfazione:

“sono molto contento per aver ottenuto ancora il titolo di campione nazionale. Vincere non è mai facile, ma oggi tutto è andato per il meglio e ho potuto contare su gambe piene di energia. E’ per me un grande orgoglio essere il campione emiratino nell’Anno di Zayed. Sabato prossimo, cercherò di riconfermarmi campione nazionale anche nella cronometro”