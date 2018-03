“Il ciclismo è uno sport di merda”, le urla del ds del team Unicash spopolano sul web: “avete freddo? Ora ci fermiamo al bar…” [VIDEO]

Durante la XX edizione della “Coppa Bettini – 2° Trofeo Maglificio on Sport”, il ds del team Unicash due C ha spronato in maniera energica i suoi corridori, finendo dritto dritto sul web

Un video curioso e al tempo stesso particolare, girato durante la XX edizione della “Coppa Bettini – 2° Trofeo Maglificio on Sport”, torneo Juniores andato in scena domenica scorsa a Livorno. Pioggia battente e freddo pungente hanno reso ancora più complicata la corsa, vinta da Lorenzo Zega del team Unicash Due C. A prendersi la scena, però, non è stato il giovane corridore del team pratese, bensì il suo direttore sportivo e allenatore Massimo Salvadori, protagonista di un video che ha fatto letteralmente il giro dei social. Il dirigente della squadra toscana, avvicinato dai suoi corridori, li ha spronati energicamente convincendoli a non pensare al freddo ma solo a gestire la fatica. “Metti un rapporto più agile e fai girare le gambe che ti stai imballando. Forza – le parole rivolte ad un suo ciclista – dai uno scatto e vai là davanti e mettiti un po’ a menare, come abbiamo fatto in allenamento, uguale e identico e vedi che ti passa il freddo“. Pochi istanti dopo, ecco avvicinarsi all’ammiraglia un altro atleta della squadra: “Lo so che hai freddo, non ci posso fare niente. Vuoi venire un po’ in macchina? Vuoi qualcosa di caldo? Adesso ci fermiamo al bar e ci prendiamo un the. Vai in testa e mettiti a menare, non stare a ruota. Lo so che hai freddo, ma ci vuole grinta. Il ciclismo è uno sport di merda“.