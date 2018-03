Ciclismo: Selle Italia celebra la festa delle Donne con dei fantastici sellini

Selle Italia celebra la passione femminile per la bici con i suoi prodotti dedicati alla donna

È ormai molto tempo che Selle Italia, azienda leader nella produzione di selle top di gamma Made in Italy, offre una serie di prodotti appositamente pensati per il mondo delle donne. Si tratta di soluzioni d’avanguardia che vengono studiate per rispondere con efficacia alle specifiche esigenze dell’anatomia femminile. La crescente attenzione del mondo femminile nei confronti della bicicletta ha contribuito ad approfondire la ricerca tecnologica su un prodotto sempre più vicino alle sue caratteristiche. Proprio per questo Selle Italia offre diversi modelli adeguati a differenti esperienze di pedalata.

Tra di essi, certamente la SLR Lady Flow, che adatta uno dei grandi classici di Selle Italia alle caratteristiche fisiologiche femminili. Una sella multiforme e dinamica che combina leggerezza, benessere e design, ma che sa anche assecondare il desiderio di performance e sfida.

Prezzo: 139,90 €

La Diva Gel Flow, poi, che rappresenta da anni un successo indiscusso per la sua straordinaria capacità di offrire, anche sulle lunghe distanze, livelli massimi di comfort, grazie al suo delicato rivestimento in pelle pieno fiore.

Prezzo 109,00 €

Sensazioni di morbidezza ed adattabilità che è facile trovare anche nella Lady Gel Flow e nella Lady Small Gel Flow.

Prezzo: 99,00 €

La Donna rappresenta invece un ‘ottima soluzione per rendere più piacevoli gli spostamenti quotidiani. Una sella commuting che aggiunge il giusto tocco di delicatezza alle proprie giornate.

Prezzo: 49,90 €

Queste sono solo alcune delle caratteristiche di prodotto della ricca collezione di selle al femminile made in Selle Italia, che è possibile conoscere più approfonditamente sul sito ufficiale www.selleitalia.com. L’idea di base è la stessa che muove l’azienda da sempre: rispettare le esigenze di ogni singolo appassionato per regalargli un’esperienza di corsa unica, in qualsiasi occasione salirà sulla bici. Anche per questo motivo sul portale ufficiale è disponibile consultare, nella sezione Tips&Go, una preziosa sezione dedicata alle selle al femminile, dove il professor Luca Bartoli, direttore del Centro Ricerche Ergoview, orienterà la scelta migliore.